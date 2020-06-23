В России изменят схему назначения лекарств при выписке из больниц

На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом при Правительстве РФ обсудили вопрос о внесении изменений в обеспечение граждан лекарствами. Отмечается, что часто бывает так, что в больнице пациентам дают одни лекарства, а при выписке назначают аналоги.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что это нужно исправить. По его словам, аналоги препаратов выпускают другие компании, и их действие может быть менее эффективным.

Мишустин подписал постановление, согласно которому пациенты смогут при амбулаторном лечении получать те же лекарства, которые используются в стационарных условиях.

Это позволит людям получать после выписки из больницы схемы лечения, доказавшей свою эффективность.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с 1 июля в России начнут маркировать лекарства.