Опыт зарубежных медиков показывает, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса нового типа.

Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Мы знаем, что определенный температурный режим благоприятствует передаче коронавирусной инфекции, но есть ведь, скажем, летний период. Мы общаемся с нашими коллегами и в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах, они говорят, что активность не снижается коронавирусной инфекции", — пояснил глава Минздрава.