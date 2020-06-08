Девушка вынуждена жить в палатке из-за странной аллергии

27-летняя жительница Лондона Рэйчел Гордон вынуждена проживать в палатке из-за странной аллергии. Всё началось 12 лет назад, когда девушку укусил клещ и заразил её боррелиозом.

Затем у неё диагностировали болезнь Лайма. За долгие годы заболевание настолько истощило иммунную систему девушки, что она теперь даже не может жить в доме из-за аллергии на плесень. У неё начинают выпадать волосы и сильно болит голова.

Сейчас Рэйчел Гордон проживает в палатке на улице и копит деньги на лечение. Из-за малой изученности болезни нет никаких гарантий, что врачи смогут ей помочь.