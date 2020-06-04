Эндокринолог рассказала, какие продукты помогут справиться со стрессом

Врач-эндокринолог Наталья Пузырева рассказала о продуктах, употребление которых поможет организму справиться со стрессом.

Когда человек находится в состоянии стресса, его организм теряет большое количество магния. Дефицит магния на 15% повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

"Нехватка магния провоцирует стресс. Во время стресса вырабатываются адреналин, норадреналин, которые способствуют выведению магния из клеточных депо", — сообщила врач.

Поэтому людям, которые часто испытывают стресс, нужно включить в свой рацион фрукты, овощи, орехи и зелень, цельнозерновые продукты, в которых содержится большое количество магния.

В случае выраженного дефицита данного микроэлемента эндокринолог советует принимать препараты, в которых магний сочетается с витаминами группы B. Такие продукты, как чай, кофе, а также алкогольные напитки замедляют процесс усвоения магния.

При выраженном дефиците магния врач рекомендует пить препараты, где микроэлемент сочетается с витаминами группы В.

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