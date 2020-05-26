Врач-невролог Петр Соков рассказал, как продукты питания влияют на болевые ощущения. Он сообщил, что существуют продукты, обладающие эффективным обезболивающим эффектом.
"Лидер среди съедобных обезболивающих — перец чили. А точнее, содержащееся в нем вещество капсаицин … Но здесь скорее речь не обобезболивании как таковом, а о создании дополнительного раздражения на коже … если съесть блюдо с большим количеством острого перца чили, это тоже может отвлечь от боли: от рецепторов, посылающих сигналы боли, мозг переключится на сильное чувство жжения во рту", — пояснил он.
Также он советует для облегчения головной боли выпивать чашку кофе. Но нужно помнить о том, что кофе вызывает привыкание. Если причина головной боли связана с пониженные давлением, то кофе поможет улучшить самочувствие, а если головная боль возникла из-за высокого давления, то кофеин может привести к негативным последствиям. Еще одним обезболивающим средством является коньяк. Но он дает лишь кратковременный эффект.
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В последний раз он выступал за сборную России на официальных стартах в 2016 году. Позже соревновался только в коммерческих марафонах.
По словам Вяльбе для ТАСС, Черноусов может выступать на Олимпиаде в Пекине из-за того, что пропустил Игры в Пхенчхане.
33-летний лыжник женат на биатлонистке из Швейцарии Селине Гаспарин. В своей карьере он имеет две награды Олимпийских игр или чемпионатов мира:
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Кроме того. власти рассматривают законопроект, по которому работодателям станет проще и дешевле увольнять сотрудников. Профсоюзы и оппозиция уже раскритиковали данное предложение.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Швеция пошла по своему пути борьбы с коронавирусом.
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