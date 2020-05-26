Невролог перечислил продукты, помогающие облегчить боль

Врач-невролог Петр Соков рассказал, как продукты питания влияют на болевые ощущения. Он сообщил, что существуют продукты, обладающие эффективным обезболивающим эффектом.

"Лидер среди съедобных обезболивающих — перец чили. А точнее, содержащееся в нем вещество капсаицин … Но здесь скорее речь не обобезболивании как таковом, а о создании дополнительного раздражения на коже … если съесть блюдо с большим количеством острого перца чили, это тоже может отвлечь от боли: от рецепторов, посылающих сигналы боли, мозг переключится на сильное чувство жжения во рту", — пояснил он.

Также он советует для облегчения головной боли выпивать чашку кофе. Но нужно помнить о том, что кофе вызывает привыкание. Если причина головной боли связана с пониженные давлением, то кофе поможет улучшить самочувствие, а если головная боль возникла из-за высокого давления, то кофеин может привести к негативным последствиям. Еще одним обезболивающим средством является коньяк. Но он дает лишь кратковременный эффект.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что медики определили полезные для сердца продукты.