ВОЗ запретила использовать гидроксихлорохин для профилактики COVID-19

Испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохина в качестве возможного средства лечения коронавируса были приостановлены из-за опасений безопасности.

Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения.

"Недавнее медицинское исследование дало основания предполагать, что лекарство способствует увеличению риска летального исхода для пациентов с коронавирусом", - написано в распространенном ВОЗ документе.

Главный "продвигатель" препарата - Дональд Трамп

Президент США неоднократно говорил о том, что он принимает гидроксихлорохин, в качестве профилактики заражения коронавирусом.

Трамп по одному ему известным причинам активно "продвигает" этот противомалярийный препарат, несмотря на советы врачей и предупреждения о том, что он может вызвать проблемы с сердцем.

По факту

На прошлой неделе в медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты исследования, которые однозначно показали: