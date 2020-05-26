Испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохина в качестве возможного средства лечения коронавируса были приостановлены из-за опасений безопасности.
Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения.
"Недавнее медицинское исследование дало основания предполагать, что лекарство способствует увеличению риска летального исхода для пациентов с коронавирусом", - написано в распространенном ВОЗ документе.
Президент США неоднократно говорил о том, что он принимает гидроксихлорохин, в качестве профилактики заражения коронавирусом.
Трамп по одному ему известным причинам активно "продвигает" этот противомалярийный препарат, несмотря на советы врачей и предупреждения о том, что он может вызвать проблемы с сердцем.
На прошлой неделе в медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты исследования, которые однозначно показали:
Американские специалисты из медицинского центра Университета Техаса пришли к выводу, что регулярные физические упражнения могут быть эффективным способом борьбы с болезнью Альцгеймера. Данный вывод прокомментировала врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней Галина Владимировна Калмыкова.
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