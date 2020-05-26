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Источник Правда.Ру

ВОЗ запретила использовать гидроксихлорохин для профилактики COVID-19

Здоровье

Испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохина в качестве возможного средства лечения коронавируса были приостановлены из-за опасений безопасности.

Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения.

"Недавнее медицинское исследование дало основания предполагать, что лекарство способствует увеличению риска летального исхода для пациентов с коронавирусом", - написано в распространенном ВОЗ документе.

Главный "продвигатель" препарата - Дональд Трамп

Президент США неоднократно говорил о том, что он принимает гидроксихлорохин, в качестве профилактики заражения коронавирусом.  

Трамп по одному ему известным причинам активно "продвигает" этот противомалярийный препарат, несмотря на советы врачей и предупреждения о том, что он может вызвать проблемы с сердцем.

По факту

На прошлой неделе в медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты исследования, которые однозначно показали:

воз запретила гидроксихлорохин

Эффективен ли фитнес в борьбе с болезнью Альцгеймера?

Здоровье

Американские специалисты из медицинского центра Университета Техаса пришли к выводу, что регулярные физические упражнения могут быть эффективным способом борьбы с болезнью Альцгеймера. Данный вывод прокомментировала врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней Галина Владимировна Калмыкова.

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Осужденный на 20 лет за убийство президент идет на третий срок

Мир

Народу Суринама предстоит решить: будет ли действующий президент Дези Бутерсе, признанный виновным в убийстве и приговоренный к 20 годам тюремного заключения, продолжать руководить этой южноамериканской страной.

дези бутерсе президент суринама осужден за убийство

Фонд ОМС определил стоимость теста на иммунитет к коронавирусу

Здоровье

Тест на иммунитет к коронавирусу можно будет пройти в рамках программы ОМС. Его стоимость, как подсчитали в московском городском фонде обязательного медстрахования — 165,28 рублей.

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Украина вознамерилась "выбить" Россию из космической программы США

Мир

По мнению главы Государственного космического агентства Украины Владимира Усова, у Незалежной есть возможность "выбить российские компании из американских космических проектов".

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Диетолог объяснила, для кого творог и кефир могут быть опасны

Здоровье

Не всем известно, что существуют определенные нормы употребления таких продуктов, как творог и кефир. Некоторые людям данные продукты противопоказаны.

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Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.

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