Уже третий самолет доставил российских специалистов из Сербии, где они помогали местным медикам в борьбе с распространением коронавируса нового типа.
"На аэродром "Чкаловский" (Московская область) прибыл третий самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия", — сказано в сообщении Минобороны России.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.