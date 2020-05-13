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Роспотребнадзор подготовил тест на знание о коронавирусе

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Роспотребнадзор решил убедиться в том, что все россияне достаточно осведомлены о COVID-19. Для проверки их знаний ведомство подготовило специальный проверочный тест, сообщает РИА "Новости".

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при поддержке портала стопкоронавирус. рф подготовила тест на знание основных фактов о профилактике новой коронавирусной инфекции", — передали в Роспотребнадзоре.

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