Роспотребнадзор подготовил тест на знание о коронавирусе

Роспотребнадзор решил убедиться в том, что все россияне достаточно осведомлены о COVID-19. Для проверки их знаний ведомство подготовило специальный проверочный тест, сообщает РИА "Новости".