Врач самарской больницы имени Пирогова заразился COVID-19

Сначала врач находился дома, у него были симптомы ОРВИ. Позднее его госпитализировали в специализированную больницу. Об этом сообщила администрация Самары.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора провели все необходимые противоэпидемические мероприятия и выявили лиц, с которыми общался заразившийся врач.

Медицинские работники и пациенты сдали все необходимые анализы.

21 человека доставили в больницу Середавина с подозрением на коронавирусную инфекцию. В настоящее время первый корпус больницы Пирогова ближайшие две недели будет работать в режиме обсерватора. Для пациентов и работников больницы будут созданы необходимые условия пребывания, в том числе и горячее питание. Другие отделения больницы, расположенные в других корпусах, будут работать в штатном режиме.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что главный врач инфекционной больницы в поселке Коммунарка Денис Проценко заявил, что медицинские работники заболевают COVID-19 за пределами медицинских учреждений.