Главный врач инфекционной больницы в московской Коммунарке Денис Проценко рассказал, как протекал коронавирус в его случае.
"Достаточно типично, в средней форме, с лихорадкой, с определенным объемом поражения легких на КТ, но который позволил мне тем не менее неамбулаторно пролечиться, с той же терапией, кстати, которую мы используем у наших пациентов", — сообщил медик.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.