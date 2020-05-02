Главный врач инфекционной больницы в московской Коммунарке Денис Проценко рассказал, как протекал коронавирус в его случае.

"Достаточно типично, в средней форме, с лихорадкой, с определенным объемом поражения легких на КТ, но который позволил мне тем не менее неамбулаторно пролечиться, с той же терапией, кстати, которую мы используем у наших пациентов", — сообщил медик.