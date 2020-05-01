Врачи больницы в Коммунарке обнаружили новые симптомы коронавируса.
"У многих пациентов, зараженных коронавирусом, врачи обнаружили кожные высыпания. Обычно сыпь появляется на руках и на животе. О том, что вирус мутирует, может говорить разница клинической картины", — сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в ходе онлайн-встречи Российского еврейского конгресса.
Также врачи из Коммунарки совместно с коллегами из других медицинских учреждений смогли выполнить первую тромбоэкстракцию и наладить процедуру искусственного насыщения крови кислородом.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал граждан провести майские праздники дома. Он записал видео с обращением к горожанам. Проценко подчеркнул, что в майские праздники необходимо оставаться дома, так как это самое эффективное средство защиты от коронавируса.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.