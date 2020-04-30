Главврач Коммунарки призвал граждан провести майские праздники дома

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в преддверии майских праздников записал видео с обращением к горожанам.

"Непредсказуемо, что будет после майских праздников в плане увеличения количества больных, увеличения больных в отделении реанимации, пациентов на искусственной вентиляции легких, на кислороде в госпитальных отделениях," — сообщил Проценко.

Он также подчеркнул, что необходимо оставаться дома, так как это самое эффективное средство защиты от коронавируса.

Ранее главврач Городской клинической больницы № 15 им. О. М. Филатова Валерий Вечорко сообщил, что в настоящее время в медучреждении многие пациенты все еще находятся в тяжелом состоянии. Среди пациентов большое количество молодежи. Кроме того, становится больше пациентов, которых подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, что жертвами коронавируса в Москве стали еще 65 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по состоянию за минувшие сутки.