В Башкирии пациентов психиатрической больницы проверят на COVID-19

Четырех пациентов психиатрической больницы в Башкирии перевели в инфекционный госпиталь. У них появились признаки острого респираторного заболевания.

"В связи с ситуацией, связанной с коронавирусом, всех пациентов будут обследовать на коронавирус", — сообщили в Министерстве здравоохранения РБ.

В ведомстве также отметили, что в психиатрической больнице пока не планируют вводить карантин. Отделение реанимации больницы будет работать по вахтовому принципу — по 14 дней. Санитарно-противоэпидемические мероприятия проводятся в усиленном режиме. Главный врач медучреждения не на самоизоляции, он находится на своем рабочем месте.

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