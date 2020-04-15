Чуть меньше новых коронавирусных больных в Москве младше 45 лет

14 776 москвичей болеют коронавирусом. Из них за последние сутки — 1 774 новых случая.

Как сообщает оперативный штаб, почти половина новых пациентов — младше 45 лет. В возрастной категории от 18 до 45 лет находится 43% инфицированных, выявленных за последние сутки. Еще 5% — дети до 18 лет.

Новых пациентов в возрасте от 46 до 65 лет — 37%, в возрасте от 66 до 80 лет — 11%, старше 80 лет — 4%. Все инфицированные, у которых легкая форма болезни, остались дома под строгим карантином. Те, у кого заболевание протекает в тяжелой форме, госпитализированы.

Всего в России за минувшие сутки зарегистрировано 3 388 новых случая. В стране коронавирус диагностирован у 24 490 человек.

Напомним, что 15 апреля в Москве начались проверки цифровых пропусков. Их должен иметь каждый, кто пользуется личным или общественным транспортом. Накануне сообщалось, что власти столицы выдали 3,2 миллиона электронных пропусков. Ожидается, что около 900 тысяч из них будут аннулированы при первичной проверке из-за ошибок в данных. Электронный пропуск действителен при предъявлении паспорта.