Эксперт: советская школа вирусологии – одна из лучших в мире

Российские тест-системы, определяющие коронавирус, одни из лучших в мире. Это обусловлено хорошей подготовкой вирусологов.

Такое мнение высказал член комитета Государственной думы по охране здоровья Юрий Кобзев. Он напомнил, что несколько лет назад, когда в Африке бушевала эпидемия лихорадки Эбола, именно российским специалистам удалось ее победить.

"Наша постсоветская школа или советская школа вирусологии, эпидемиологии — одна из лучших в мире. Государственное предприятие "Вектор", которое разрабатывает эти системы, довольно оперативно. Почему мы отправляем (в другие страны — прим. ред.)? Скорее всего, наши (тест-системы — прим. ред.) будут выявлять побыстрее. Мы работаем на опережение", — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что решение проблемы с коронавирусом уже можно было бы найти, если бы не мешали санкции.

"Сейчас весь мир пытается, все научные наработки, консолидация усилий научного сообщества. Меня удивляет, когда в период глобальной угрозы для всего мира сохраняют санкции, не снимают их хотя бы для того, чтобы ученые всего мира обменивались разработками во имя спасения человечества", — заявил Кобзев.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России презентовали новые тест-системы, которые способны выявлять коронавирус в течение 15-20 минут.