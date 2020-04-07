Психолог: в России вероятны суициды на фоне кризиса

Неопределенность будущего может привести к волне суицидов в России. Такую атмосферу создают экономический кризис и распространение коронавируса.

Депрессивным настроениям больше подвержено молодое поколение. В этом уверена психолог, специалист по взаимоотношениям мужчин и женщин Алиса Метелина.

"Достаточно гнетущая атмосфера, самое главное, что нет какой-то определенности в будущем. Я думаю, что у нас такие случаи будут у людей с подвижной психикой, у людей, склонных к их тревожному, мнительному типу. У молодого поколения возможны какие-то депрессивные расстройства. То, что у большинства высокий уровень тревожности, это понятно. Потому что тревога — это то самое состояние, когда мы испытываем фоновый страх в связи с тем, что у нас нет понимания того, что нас ждет", — отметила эксперта.

По ее словам, меньше тревоги в этом вопросе вызывает старшее поколение. Люди, прошедшие войну, послевоенные годы, испытавшие лишения и тяготы 90-х, уже сейчас мобилизовались и полны сил и энергии.

Чтобы более спокойно перенести непростой период самоизоляции и карантина, психолог рекомендует заниматься делами, исход которых понятен и предсказуем.

"Элементарно что-то по дому разобрать, начать с малого. Не надо затевать какую-то глобальную уборку, ремонт или еще что-то. Но какие-то мелочи, которые вы можете сделать. Разобрать стол, например. В этот момент психике поступает импульс о том, что я что-то могу. Чем больше таких маленьких конкретных действий вы осуществляете, тем более устойчивой и более гибкой к каким-то внешним изменениям становится наша психика", — посоветовала Алиса Метелина.

Напомним, что во Франции зафиксирован первый случай суицида из-за коронавируса. Счеты с жизнью свел 60-летний мужчина.