Почти половина заболевших коронавирусом москвичей младше 45 лет

697 человек заразились коронавирусом в Москве. Такова статистика за сутки.

Как сообщает оперативный штаб, почти половина новых пациентов младше 45 лет. Таких 47,5% от общего числа инфицированных. Пациентов в возрасте от 46 до 65 лет — 34%. Пенсионеров в возрасте от 66 до 80 лет — 9,5%, а старше 80 лет — 5%.

Среди новых случаев 4% — дети. Всего в Москве диагноз "коронавирус" поставлен 5 181 человеку.

Напомним, что всего за сутки в России зафиксировано 1154 новых случая заражения коронавирусом. 11 человек скончались. Всего в России коронавирус выявлен у 7 497 человек.