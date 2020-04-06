Врач-кардиолог советует поддерживать иммунитет настойкой прополиса

Врач-кардиолог Владимир Хорошев сообщил, что настойка прополиса является эффективным способом защиты организма от инфекций, в том числе и от коронавируса, поэтому ее можно использовать в период пандемии COVID-19.

"Настойка прополиса великолепно действует на иммунную систему. Прополис стимулирует ее деятельность и тем самым уменьшает подверженность организма заражению коронавирусом", — заявил врач.

Также он отметил, что настойку прополиса можно приобрести в аптеке или у пасечников. Специалист обращает внимание на то, что настойка прополиса не является лечебным средством, она только поддерживает иммунитет.

Ранее врачи назвали единственный метод профилактики коронавируса.