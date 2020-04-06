С сегодняшнего дня, 6 апреля, провериться на наличие коронавируса можно будет, не выходя из дома.
Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начнет массовый скрининг всех желающих. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.
Как следует из сообщения, массовое тестирование стало возможным благодаря разработке ученых Центрального НИИ Эпидемиологии. Новые тест-системы, внедрение которых начинается 6 апреля, помогут медиками реализовать главный принцип противодействия эпидемии
"выявляй, разобщай, лечи".
Протестироваться на наличие коронавируса смогут все желающие "успокоить свою нервную систему". Назначение врача не требуется.
В рамках соблюдения режима самоизоляции, который, напомним, продлен в России до 30 апреля, процедура забора биоматериала будет проводиться прямо на дому практически бесконтактным способом:
Тестирование — информирует Роспотребнадзор — платное.
Но, как обещают, высокоточное:
Пока воспользоваться услугой могут только жители Москвы и Московской области.
Врач: поголовные тесты на коронавирус не нужны
Пока решили защитить только детей и подростков.