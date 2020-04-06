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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому

Здоровье

С сегодняшнего дня, 6 апреля, провериться на наличие коронавируса можно будет, не выходя из дома.

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начнет массовый скрининг всех желающих. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Как следует из сообщения, массовое тестирование стало возможным благодаря разработке ученых Центрального НИИ Эпидемиологии. Новые тест-системы, внедрение которых начинается 6 апреля, помогут медиками реализовать главный принцип противодействия эпидемии

"выявляй, разобщай, лечи".

Кто сможет пройти тест

Протестироваться на наличие коронавируса смогут все желающие "успокоить свою нервную систему". Назначение врача не требуется.

Как будет проходить обследование

В рамках соблюдения режима самоизоляции, который, напомним, продлен в России до 30 апреля, процедура забора биоматериала будет проводиться прямо на дому практически бесконтактным способом:

  • специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики приедет к заказчику домой,
  • передаст ему диагностический набор,
  • проинструктирует, как взять мазок из ротоглотки,
  • увезет контейнер с биоматериалом на исследование.
  • результат в течение одного-двух дней придет по электронной почте.

Тестирование — информирует Роспотребнадзор — платное.

Но, как обещают, высокоточное:

Одно "НО"

Пока воспользоваться услугой могут только жители Москвы и Московской области.

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Темы коронавирус роспотребнадзор тестирование на дому
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