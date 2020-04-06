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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Врач: поголовные тесты на коронавирус не нужны

Здоровье

На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщил, что 20% зараженных коронавирусом не имеют симптомов болезни.

То есть, человек может не знать, что он уже заражен. Означает ли это, что тестирование на коронавирус должны пройти все, что называется, "поголовно"? Что будет, если переболеть "бессимптомно": какими осложнениями это может "аукнуться"? Может ли "вернуться" болезнь, но в более "сильной" форме?

С этими вопросами журналист "Правда.Ру" обратился к врачу, научному журналисту Алексею Водовозову.

Понять, что ты заражен коронавирусом, если нет симптомов, никак не получится. Без теста.

То есть, все должны делать тесты?

Нет, не все.

Сейчас тестов достаточно мало. Это такой критически важный ресурс, который во всем мире производится в недостаточном количестве. Даже Китаю, который производит в неделю больше нескольких миллионов тестов, если посчитать, то для того, чтобы все свое население посмотреть, потребуется несколько лет такого производства. Поэтому тесты делаются только в критически важных ситуациях, когда человек с характерными для заражения коронавирусом симптомами:

  • находится в стационаре,
  • относится к контактной группе,
  • вызвал на дом врача или бригаду скорой помощи.

Так что, если вы видите где-то объявление, что некая частная лаборатория начала делать тесты, не торопитесь туда бежать.

Почему?

Не требуются такие тесты людям, у которых нет симптомов. Просто надо оставаться на самоизоляции. Так вы гораздо больше пользы принесете себе и окружающим.

А если этот вирус в тебе был, ты им переболел бессимптомно, могут ли быть какие-то последствия?

Наверное, самые благоприятные последствия — это иммунитет. Но пока что у нас нет антительных тестов. Они сейчас находятся в разработке еще.

Может ли "вернуться" болезнь, но в более "сильной" форме? В Китае пошла какая-то вторая волна.

Нет, пока никакой второй волны нет в Китае.

Пока мы не знаем, может ли вернуться?

Нет, мы много чего не знаем о нем. Выводы какие-то делать рано.

Если есть возможность — надо оставаться на самоизоляции. Это пока все, чем мы сами себе можем помочь.

Темы коронавирус самоизоляция без симптомов алексей водовозов
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