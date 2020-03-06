Очереди в российских поликлиниках могут пополниться иностранцами

Депутаты Госдумы планируют рассмотреть вопрос введения медицинских виз для развития медицинского туризма в России.

"Введение виз позволит России занять лидирующие позиции в мировом рейтинге лучших стран для туристов, которые хотят воспользоваться медицинскими услугами за рубежом", — заявил глава комитета по охране здоровья Леонид Огуль.

В настоящее время РФ входит в третий десяток из 41 страны мира. На сегодняшний день в Россию за получением медицинским услуг приезжают граждане СНГ, там как там медицина находится на более низком уровне.

Также к российским врачам часто обращаются граждане Вьетнама или туристы Европы — бывшие россияне с семьями.

Огуль заявил, что зарубежные гости предпочитают получать медицинские услуги в России, так как у нас применяются нестандартные подходы к лечению и более "выгодная" страховка, в которую входит большее количество медицинских услуг, чем в других странах.

Стоит отметить, что изначально предложение о введении медицинских виз в России поступило от московских чиновников.⠀

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Приморье будут активно продвигать медицинский туризм.