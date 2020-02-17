В Приморье будут активно продвигать медицинский туризм

Власти Приморского края приняли решение продвигать медицинский туризм через Китай. Рекламную кампанию медицинских услуг планируется запустить в социальных сетях Китая.

Приморье находится на втором месте среди российских регионов после Курганской области по доступности медицинского туризма в рейтинге портала "Турстат".

Объем экспорта медицинских услуг планируется увеличить в четыре раза

"Главная цель на этот год — повысить средний чек при оказании услуг медицинским туристам за счет проведения высокотехнологичных операций и предоставления более сложных медицинских услуг", — сообщили в Минздраве региона.

Сообщается, что средняя стоимость пребывания туристов в медучреждениях Приморского края составляет 1100 рублей в сутки.