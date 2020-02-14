В России могут отменить ограничения на покупку иностранных лекарств

Министерства здравоохранения, финансов и экономического развития вместе с Федеральной антимонопольной службой будут искать решение проблемы с закупкой незарегистрированных в России лекарств для онкологических больных. Такую задачу перед ними поставил председатель правительства Михаил Мишустин.

Согласно недавно проведенному опросу, около 13% людей с онкозаболеваниями вынуждены приобретать лекарства, которые не зарегистрированы в России. В ответ на это премьер-министр предложил снять ограничения на закупку иностранных медикаментов для россиян с онкодиагнозами.

Как сообщается на сайте правительства, профильным министерствам дан срок до 12 марта. До этого же времени необходимо составить список медикаментов, которые требуются при лечении онкозаболеваний, утвердить план наблюдения пациентов с такими диагнозами в онкоцентрах.