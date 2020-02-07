Российские и белорусские ученые освоили производство человеческого белка лактоферрина из молока генетически модифицированных коз. Ранее сообщалось, что препараты, в основу которых положен лактоферрин, применяют в процессе лечения онкологических заболеваний.

Подробнее о данной разработке в интервью "Правде.Ру" рассказал ведущий научный сотрудник Института биологии гена РАН Игорь Гольдман.

"Я занимаюсь этим вопросом в течение 35 лет. Сейчас мы на старте выпуска ряда препаратов. Совместно с белорусскими специалистами мы освоили производство человеческого белка лактоферрина.

Также мы сделали опытные партии. Мы сотрудничаем с несколькими медицинскими учреждениями, такими как Первый медицинский институт, Институт Склифосовского, Институт иммунологии, Институт канцерогенеза. И нам уже удалось достигнуть первых результатов.

В настоящее время при Институте биологии и гигиены мы создали малое инвестиционное предприятие, куда передало государство все патенты, оборудование и так далее. Мы производим лактоферрин. И сейчас еще организовали компанию, которая будет выпускать ряд препаратов. Над этим нужно еще серьезно работать.

На данный момент у нас есть разрешение на наружное использование лактоферрина. Например, мы использовали лактоферрин в одной из крупных гинекологических клиник. Опубликовано исследование на эту тему, которое сразу заметили в Лондоне и пригласили нас выступить на конференции.

Мы являемся членами международного коллектива по лактоферрину. Туда входят более 400 ведущих ученых со многих стран мира.

Пока лактоферрин не используется для лечения раковых заболеваний.

Мы проводили исследования в Институте канцерогенеза на перевиваемых опухолях. На мышах перевиваемые опухоли были, особенно если у мышей перевиваемая опухоль шейки матки.

Если заранее лактоферрин вводили этим мышам, она не приживалась, а если она приживалась, то потом рассасывалась. У меня есть опыты по использованию лактоферрина на различных онкологических клетках. Опыты проводятся, но до препарата, который можно использовать, еще далеко", — заключил эксперт.