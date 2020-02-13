Специалисты из биологической лаборатории MDI и Института исследований старения Бака совместно с коллегами из университета Нанкин заявили, что они смогли увеличить продолжительность жизни червей-нематод на 500%.

Исследователи считают, что для увеличения продолжительности жизни человека, нужно разработать методы лечения таких заболеваний, как: диабет, болезнь Альцгеймера и т.д. О том, каких успехов удалось достичь в этом направлении, в интервью "Правде.Ру" рассказал директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета, врач-кардиолог Филипп Юрьевич Копылов.

"Мы разделим этот вопрос на две части. Да, в науке есть определенные успехи по увеличению продолжительности жизни. На низших существах в виде нематод это уже удалось продемонстрировать. Конечно, это колоссальный успех, безусловно.

Но еще рано говорить о том, что мы можем продлить человеческую жизнь, потому что с человеком всё гораздо сложнее. У нас намного сложнее устроен организм: и генов гораздо больше, и регуляторных разных путей гораздо больше.

Что касается заболеваний, то мы смотрим, какие из них влияют на продолжительность жизни. Во-первых, это сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты, инсульты, онкологические заболевания. Поэтому считается, что они сокращают жизнь человека, что вполне закономерно.

С другой стороны, мы смотрим на те заболевания, которые возникают в пожилом возрасте, например, болезнь Альцгеймера и другие. По статистике, с этими заболеваниями люди живут меньше. Отсюда и возникают суждения о том, что эти заболевания сокращают жизнь, и это абсолютная правда.

С каждым годом появляются какие-то новые способы лечения. Сейчас, например, разработана целая серия новых препаратов для лечения рака, по таргетной терапии, по иммунотерапии и по другим видам терапии.

Еще 10 лет назад, например, про многие виды рака вообще невозможно было подумать, что их можно вылечить. Сейчас очень многие лечат.

В России и в других странах наблюдается снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Мы научились не только их лечить, но и предотвращать их развитие. В каких-то странах успехи чуть лучше, в каких-то — чуть хуже, но тенденция все равно понятная: мы научились применять разные методики для лечения и профилактики. Прогресс медицины не остановить", — заключил эксперт.