Биологи увеличили продолжительность жизни червей-нематод на 500%

Недавно специалисты из биологической лаборатории MDI и Института исследований старения Бака совместно с коллегами из университета Нанкин заявили, что они смогли увеличить продолжительность жизни червей-нематод Caenorhabditis elegans на 500%.

Как связаны черви и люди?

Биологически черви далеки от человека, но у этих организмов есть общие генетические пути с людьми.

Черви C. elegans живут всего 2-3 недели.

Ученые пришли к выводу, что отдельно взятого "гена долголетия" не существует, так как процесс старения является результатом совместной работы генов.

Увеличение продолжительности жизни нематод не означает, что люди смогут жить 400 лет.

"В природе ничего не существует в вакууме. Для того, чтобы разработать эффективные антивозрастные способы лечения, нужно изучить "сети долголетия", а не отдельные пути", — заявляют ученые.

Они объясняют это тем, что главными проблемами, которые связаны со старением организма, являются:

болезни Альцгеймера и Паркинсона;

онкологические заболевания;

диабет;

артрит;

болезни сердца и сосудов.

Авторы исследования считают, что им удалось приблизиться к тому моменту, когда они смогут выяснить, какие именно действия или препараты будут более эффективны в борьбе с возрастными изменениями организма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые выяснили, как остановить процесс старения.