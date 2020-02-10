Сильная боль в плече может быть признаком опасных заболеваний

Из-за сильной боли в плече может нарушиться нормальный образ жизни.

"Сильная боль в плече может быть признаком опасных заболеваний", — предупредил врач-невролог и остеопат Александр Борисычев.

Каковы причины появления боли в плече?

травмы и повреждения плечевого сустава;

повреждение шейного нерва С5-С6;

опоясывающий герпес;

болезни печени;

ишемическая болезнь сердца;

пневмония.

Можно проверить, является ли боль в плече признаком опасных заболеваний или нет. Для этого нужно закинуть руку за голову и попробовать нащупать большим пальцем седьмой шейный позвонок. Если при этом боль не возникает, то с плечом все нормально, нужно обратиться к врачу и выяснить точную причину боли.

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