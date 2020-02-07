Турецкие врачи пришли к выводу, что из-за приёма "Виагры" у некоторых мужчин могут возникнуть проблемы со зрением.
"Побочные действия препарата наблюдаются при неправильном употреблении таблеток", — предупреждают врачи.
За медицинской помощью обратилось 17 мужчин. По их словам, они всё видели в синем цвете. Симптомы сохранялись в течение трех недель, а потом прошли.
Выяснилось, что все мужчины начали принимать препарат впервые и в самой большой дозировке. Врачи выяснили, что у некоторых мужчин организм не может расщеплять входящие в состав препарата ингредиенты, поэтому это отразилось на зрении.
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