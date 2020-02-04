В больнице №2 города Новосибирска врачи в начале рабочего дня обнаружили опасную находку — конверт с надписью "Сибирская язва".
Медики незамедлительно вызвали полицию, а также обратились в Роспотребнадзор и ФСБ. В течение пяти минут представители спецслужб прибыли на место.
Они перекрыли вход в медучреждение. Врач, который контактировал с находкой, временно был изолирован.
В настоящее время конверт находится в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Новосибирской области.
Результаты исследования будут готовы через 12 часов.
Больница работает в обычном режиме.
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