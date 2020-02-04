Врачи новосибирской больницы нашли конверт с надписью "Сибирская язва"

В больнице №2 города Новосибирска врачи в начале рабочего дня обнаружили опасную находку — конверт с надписью "Сибирская язва".

Медики незамедлительно вызвали полицию, а также обратились в Роспотребнадзор и ФСБ. В течение пяти минут представители спецслужб прибыли на место.

Они перекрыли вход в медучреждение. Врач, который контактировал с находкой, временно был изолирован.

В настоящее время конверт находится в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Новосибирской области.

Результаты исследования будут готовы через 12 часов.

Больница работает в обычном режиме.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в пермской больнице врачи нашли в лекарстве гайку.