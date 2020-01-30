В Перми врачи городской клинической больницы №2 имени Ф. Х. Граля обнаружили в препарате "Бакцефорт" гайку. В связи с этим они обратились в Росздравнадзор.
Специалисты управления Росздравнадзора по Пермскому краю решили, что необходимо изъять лекарство.
Данный препарат является антибиотиком широкого действия. Его выписывают при инфекционно-воспалительных заболеваниях.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что грузин завалил фальшивым "Арбидолом" аптеки Москвы.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.