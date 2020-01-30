В пермской больнице врачи нашли в лекарстве гайку

В Перми врачи городской клинической больницы №2 имени Ф. Х. Граля обнаружили в препарате "Бакцефорт" гайку. В связи с этим они обратились в Росздравнадзор.

Какое решение было принято?

Специалисты управления Росздравнадзора по Пермскому краю решили, что необходимо изъять лекарство.

Данный препарат является антибиотиком широкого действия. Его выписывают при инфекционно-воспалительных заболеваниях.

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