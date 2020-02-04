Минздрав: РФ готовится к масштабной эпидемии коронавируса

"В настоящее время в России предпринимаются все необходимые меры против масштабной эпидемии коронавируса на территории страны", — сообщил заместитель главы министерства здравоохранения Сергей Краевой.

Он отметил, что Минздраву пока сложно спрогнозировать, какой может быть уровень заболеваемости в России.

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Краевой заявил, что это не повод, чтобы чувствовать себя спокойно в данной ситуации, Россия все равно должна принять все меры в связи с возможной масштабной инфекцией.

Напомним, что власти КНР объявили о вспышке заболевания 31 декабря 2019 года. Согласно последним данным, вирусом заразились 20 438 человек, 425 человек умерли.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 2,1% зараженных коронавирусом умирает.