Малышева рассказала, кому грозит ранний инсульт.
"В первую очередь это касается детей с высоким уровнем холестерина", — сообщила телеведущая.
Также она добавила, что есть такое заболевание, как наследственная гиперхолестеринемия.
Елена Малышева предупредила, что если у взрослого человека в возрасте до 50 лет был инфаркт или инсульт, то ему нужно проверить своих детей на наличие данного заболевания.
Стоит отметить, что в России бесплатно пройти обследование ребенка на гиперхолестеринемию можно только в детской республиканской больнице в Татарстане.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.