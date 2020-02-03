Малышева рассказала, кому угрожает инсульт в 30 лет

Малышева рассказала, кому грозит ранний инсульт.

"В первую очередь это касается детей с высоким уровнем холестерина", — сообщила телеведущая.

Также она добавила, что есть такое заболевание, как наследственная гиперхолестеринемия.

Елена Малышева предупредила, что если у взрослого человека в возрасте до 50 лет был инфаркт или инсульт, то ему нужно проверить своих детей на наличие данного заболевания.

Стоит отметить, что в России бесплатно пройти обследование ребенка на гиперхолестеринемию можно только в детской республиканской больнице в Татарстане.