Врачи предупредили об опасности блюд из сырого мяса и рыбы

Врачи рассказали, что некоторые традиционные национальные блюда могут навредить здоровью. Это касается тех блюд, для приготовления которых используются сырые мясо и рыба.

К таким блюдам относятся:

отбивные с кровью;

карпаччо;

тартар;

суши;

сало;

строганина

Их можно есть только в том случае, если выполнены все условия выкармливания, забоя или вылова, а также последующего хранения мяса или рыбы.

В противном случае может развиться гельминтоз.

"Мясо нельзя есть без достаточной температурной обработки. Употребление в пищу непроваренного мяса приводит к тому, что в организме поселяются гельминты", - предупреждают врачи.

Мясо нужно варить не менее 1,5 часов.

Чтобы уменьшить риск употребления рыбы, можно ее предварительно замораживать, а непосредственно перед засолкой размораживать перед засолкой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 48 человек отравились суши в Самаре.