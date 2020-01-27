Врачи рассказали, что некоторые традиционные национальные блюда могут навредить здоровью. Это касается тех блюд, для приготовления которых используются сырые мясо и рыба.
К таким блюдам относятся:
Их можно есть только в том случае, если выполнены все условия выкармливания, забоя или вылова, а также последующего хранения мяса или рыбы.
В противном случае может развиться гельминтоз.
"Мясо нельзя есть без достаточной температурной обработки. Употребление в пищу непроваренного мяса приводит к тому, что в организме поселяются гельминты", - предупреждают врачи.
Мясо нужно варить не менее 1,5 часов.
Чтобы уменьшить риск употребления рыбы, можно ее предварительно замораживать, а непосредственно перед засолкой размораживать перед засолкой.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 48 человек отравились суши в Самаре.
Российская фотомодель Оксана Воеводина рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась после родов.