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Источник Правда.Ру

Врачи предупредили об опасности блюд из сырого мяса и рыбы

Здоровье

Врачи рассказали, что некоторые традиционные национальные блюда могут навредить здоровью. Это касается тех блюд, для приготовления которых используются сырые мясо и рыба.

К таким блюдам относятся:

  • отбивные с кровью;
  • карпаччо;
  • тартар;
  • суши;
  • сало;
  • строганина

Их можно есть только в том случае, если выполнены все условия выкармливания, забоя или вылова, а также последующего хранения мяса или рыбы.

В противном случае может развиться гельминтоз.

"Мясо нельзя есть без достаточной температурной обработки. Употребление в пищу непроваренного мяса приводит к тому, что в организме поселяются гельминты", - предупреждают врачи.

Мясо нужно варить не менее 1,5 часов.

Чтобы уменьшить риск употребления рыбы, можно ее предварительно  замораживать, а непосредственно перед засолкой размораживать перед засолкой. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что  48 человек отравились суши в Самаре.

Темы рыба мясо паразиты продукты питания здоровье человека
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