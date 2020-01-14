Врачи рассказали, о каких болезнях говорит запах изо рта

Некоторые изменения в биохимии тела могут свидетельствовать о наличии заболевания еще до того, как возникнут первые признаки болезни.

Так, дыхание с рыбным запахом может говорить о проблемах с печенью. Если дыхание с запахом аммиака, то это говорит о почечной недостаточности.

На изменение запаха изо рта нужно обратить внимание. На запах изо рта может повлиять и рассеянный склероз.

Если дыхание с запахом протухших яиц, то имеют заболевания десен.

О наличии сахарного диабета может говорить фруктовый и сладкий запах изо рта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему у ребенка плохо пахнет изо рта.