Некоторые изменения в биохимии тела могут свидетельствовать о наличии заболевания еще до того, как возникнут первые признаки болезни.
Так, дыхание с рыбным запахом может говорить о проблемах с печенью. Если дыхание с запахом аммиака, то это говорит о почечной недостаточности.
На изменение запаха изо рта нужно обратить внимание. На запах изо рта может повлиять и рассеянный склероз.
Если дыхание с запахом протухших яиц, то имеют заболевания десен.
О наличии сахарного диабета может говорить фруктовый и сладкий запах изо рта.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему у ребенка плохо пахнет изо рта.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.