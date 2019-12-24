Диетолог: переедание сладкими подарками опасно для детей

Врач-диетолог Михаил Гинзбург призывает родителей следить за тем, чтобы дети не съели за один раз весь новогодний подарок. Такое переедание сладостями очень вредно для их организма и может привести к проблемам со здоровьем.

Специалист напомнил, что детям в детских садах и школах часто дарят сладкие подарки, иногда в больших количествах. Сами родители тоже балуют детей разными "вкусняшками". Из-за этого ребенок может переесть сладкого, что может стать причиной нарушения пищевого поведения и развития ожирения и сахарного диабета в будущем.

Важно помнить, что от сладкого у детей начинается кариес, происходит разрушение зубной эмали.

Врач не говорит о том, что совсем нельзя есть сладкое, но конфеты можно есть только после еды.

За один раз можно съедать не более 15-20 г сладкого

Также диетолог пояснил, что в раннем возрасте важно сформировать пищевые привычки: вместо обычных конфет можно предлагать сухофрукты и горький шоколад.

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