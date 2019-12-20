Кофе помогает при запорах

Ученые провели гастроэнтерологическое исследование, согласно которому кофе можно использовать как натуральное слабительное средство для пациентов, страдающих от запоров.

Это связано с тем, что употребление кофе стимулирует движения кишечника из-за изменений в кишечной флоре. Ученые провели эксперимент: в течение трех дней они давали мышам кофе с кофеином и кофе без кофеина.

Кишечный микробиом также влияет на движение пищи по кишечнику

В итоге специалисты стали замечать, что тонкая кишка мышей стала лучше сокращаться независимо от содержания кофеина в кофе. Ученые заявили, что кишечный микробиом также влияет на движение пищи по кишечнику, стимулируемых кофе.

Ученые еще планируют продолжать исследования о влиянии кофе на движение кишечника. Но в результате проведенного исследования удалось доказать, что кофе изменяет кишечную флору, а значит, гарантирует своевременное опорожнение.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из Китай раскрыли новые свойства кофе.