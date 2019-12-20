Ученые провели гастроэнтерологическое исследование, согласно которому кофе можно использовать как натуральное слабительное средство для пациентов, страдающих от запоров.
Это связано с тем, что употребление кофе стимулирует движения кишечника из-за изменений в кишечной флоре. Ученые провели эксперимент: в течение трех дней они давали мышам кофе с кофеином и кофе без кофеина.
В итоге специалисты стали замечать, что тонкая кишка мышей стала лучше сокращаться независимо от содержания кофеина в кофе. Ученые заявили, что кишечный микробиом также влияет на движение пищи по кишечнику, стимулируемых кофе.
Ученые еще планируют продолжать исследования о влиянии кофе на движение кишечника. Но в результате проведенного исследования удалось доказать, что кофе изменяет кишечную флору, а значит, гарантирует своевременное опорожнение.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из Китай раскрыли новые свойства кофе.
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