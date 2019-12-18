Психологи объяснили, как выбрать куклу ребенку на Новый год

Врачи утверждают, что интерес к куклам просыпается у детей с 1,5-2 лет.

Руководитель центра психолого-педагогической экспертизы игрушек МГППУ Елена Смирнова рассказала, как выбрать куклу для ребенка.

Как выбрать куклу для ребенка

При выборе куклы в качестве подарка стоит обратить внимание на то, чтобы у нее был детский облик. Это важно, так как у ребенка формируется представление о человеке.

Образ куклы должен соответствовать возрасту ребенка. Лицо куклы должно быть симпатичным, не изображать каких-либо выраженных эмоций. Кукла должна быть хорошо одета. Одежда должна легко сниматься.

Не стоит дарить ребенку шокирующие игрушки, например, девочку-единорога.

В свою очередь, врач-психиатр Лев Пережогин считает, что "странные" игрушки вполне могут бытья героями мультфильмов. Если ребенок любит эти мультфильмы, игры с персонажами из этих мультфильмов вреда не принесут, разница лишь в том, что характер этой игрушки будет взят из мультфильма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кукла-очень древняя игрушка.