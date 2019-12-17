Британский ученый рассказал, как быстро напиться

Профессор Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски изучил все доступные алкогольные напитки, чтобы определить самый оптимальный из них по количеству градусов. Исследователь хотел узнать, какой напиток идеально подходит для того, чтобы напиться. Результаты его исследования опубликовало издание The Daily Mail.

Оказалось, что самыми "тяжелыми" алкогольными напитками являются портвейн и херес. Они не только быстрее приближают опьянение, но и вызывают сильнейшее похмелье. Ученый пояснил, что уровень крепости этих напитков средний и именно из-за этого они быстрее всасываются в кровь, а также быстрее усваиваются.