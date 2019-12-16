Диетолог Марият Мухина призывает отказаться от майонеза

Диетолог Марият Мухина в преддверии новогодних праздников напомнила о вреде майонеза.

Она советуют заправлять блюда менее калорийными и более полезными соусами. Специалист отметила, что майонез хорош тем, что в его состав входит горчица, которая усиливает усвоение усвоение любых жиров.

По словам диетолога, даже самый легкий майонез содержит такие компоненты, как модифицированный крахмал, желатин, имульгаторы, загустители. Мухина напомнила, что после употребления этого продукта люди за новогодние праздники набирают от 3 до 5 кг.

В связи с этим специалист рекомендует вообще отказаться от употребления майонеза. Также не стоит употреблять домашний майонез, так как он еще более калорийный, чем обычный.

Вместо этого Мухина предложила делать соус из йогурта и горчицы. В таком продукте мало калорий, а по вкусу он похож на обычный майонез. Также у него можно добавить перец и уксус по вкусу. Есть и другие заправки, с помощью которых можно заменить обычный майонез.