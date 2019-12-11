Исследование: куркума уменьшает проявления астмы

Астма — это хроническое заболевание верхних дыхательных путей, вызванное попаданием слизи или мокроты в дыхательные пути.

Последнее время куркума становится все более популярной на рынке добавок благодаря своим уникальным противовоспалительным свойствам.

Индийские ученые провели исследование, в процессе которого выяснили, что куркумин очень эффективен в качестве средства для дополнительного лечения пациентов с бронхиальной астмой.

Ученые давали 77 пациентам с бронхиальной астмой легкой и средней тяжести добавки куркумина вместе со своими обычными препаратами. В результате выяснилось, что добавление куркумина помогло устранить обструкцию дыхательных путей.

Куркумин является настолько мощным соединением, что его эффективность можно сопоставить с действием противовоспалительных препаратов, но при этом он не имеет побочных эффектов.