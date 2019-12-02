Стало известно, какую опасность таит экран смартфона

Экран смартфона может оказаться очень опасным и дело даже не в ухудшении зрения. Профессор Института медико-биологических проблем Вячеслав Ильин раскрыл другую опасность, которую может таить экран устройства.

Ученый утверждает, что на самых часто используемых поверхностях образуется "биопленка". Самыми часто используемыми поверхностями исследователь назвал поручни в общественном транспорте, поручни тележек в супермаркете, а также компьютерные клавиатуры и смартфоны.

В такой среде микроорганизмы не просто выживают, а эффективно размножаются. Поэтому такие поверхности должны подвергаться постоянной обработке дезинфицирующими средствами.