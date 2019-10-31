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Источник Правда.Ру

Путина возмутили попытки сэкономить на зарплатах санитарок

Здоровье print

В ходе заседания президиума Госсовета президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые способы попыток сэкономить на заработных платах медицинского персонала вызывают недоумение.

Путин задался вопросом о том, насколько вообще эффективна та система оплаты труда, которая действует сейчас. В качестве примера президент привел заработные платы санитарок, которых часто переводят на ставки уборщиц.

"Ну зачем? И так у них не такая уж большая заработная плата, ну и экономия"возмутился президент.

Владимир Путин отметил, что медицинские работники несут огромную ответственность за здоровье людей.

Также глава государства напомним, что со следующего года на модернизацию первичного звена здравоохранения планируется дополнительно выделить 150 миллиардов рублей, по 50 миллиардов рублей в год.

Путин отметил, что после проведения экспертизы региональных программ объем финансирования может быть изменен.

Фото: twitter.com

Темы медицина госсовет санитарки медперсонал оплата труда владимир путин здравоохранение
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