Врачи назвали лучшие продукты после отказа от курения

Врачи из США назвали продукты, которые помогут пережить отказ от сигарет. Кроме того, они перечислили продукты и напитки, которые усиливают тягу к курению.

К данным продуктам относятся острая и сладкая пища, алкоголь, кофе, чаи.

Специалисты провели исследование, в процессе которого они больше года наблюдали за состоянием добровольцев, которые курили более 25 лет. В результате они пришли к выводу, что пережить отказ от курения будет легче, если в питании присутствует большое количество фруктов и овощей.

Также врачи рекомендуют употреблять в пищу курицу и пасту, первое время пить натуральные соки, минеральную воду. Кроме того, необходимо подключить регулярные физические нагрузки.

Фото: twitter.com

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