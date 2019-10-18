Исследование: резкое похудение связано с риском ранней смерти

Специалисты из Хуачжунского университета пришли к выводу, что резкая потеря веса в среднем и пожилом возрасте может повысить риск преждевременной смерти.

Китайские ученые исследовали большое количество медицинских карт более чем 36 американцев, которые принимали участие в исследовании состояния их здоровья.

Специалисты особенно внимательно изучили вопрос взаимосвязи между уменьшением массы тела у людей среднего возраста, страдающих ожирением, и повышением риска преждевременной смерти.

За 12 лет было зарегистрировано 10,5 тысячи смертей, в 29% случаев главная причина заключалась в нарушении деятельности сердечно-сосудистой системы.

Ученые выяснили, что у людей старше 47 лет с высоким показателем индекса массы тела риск преждевременной смерти в случае резкой потери веса, выше на 30%. Самый высокий риск (72%) у тех людей, которые решили похудеть, но до этого имели лишний вес.

Авторы работы отметили, что для снижения количества случаев преждевременной смерти в более позднем возрасте необходимо поддерживать нормальную массу тела в зрелом возрасте и не набирать лишний вес в молодости.

Фото: pravda.ru

Читайте также:

Питание для похудения. Что, как и когда есть, чтобы похудеть?

Как удержать вес и объемы после похудения

Эффективные способы, которые помогут ускорить метаболизм