Специалисты из Хуачжунского университета пришли к выводу, что резкая потеря веса в среднем и пожилом возрасте может повысить риск преждевременной смерти.
Китайские ученые исследовали большое количество медицинских карт более чем 36 американцев, которые принимали участие в исследовании состояния их здоровья.
Специалисты особенно внимательно изучили вопрос взаимосвязи между уменьшением массы тела у людей среднего возраста, страдающих ожирением, и повышением риска преждевременной смерти.
За 12 лет было зарегистрировано 10,5 тысячи смертей, в 29% случаев главная причина заключалась в нарушении деятельности сердечно-сосудистой системы.
Ученые выяснили, что у людей старше 47 лет с высоким показателем индекса массы тела риск преждевременной смерти в случае резкой потери веса, выше на 30%. Самый высокий риск (72%) у тех людей, которые решили похудеть, но до этого имели лишний вес.
Авторы работы отметили, что для снижения количества случаев преждевременной смерти в более позднем возрасте необходимо поддерживать нормальную массу тела в зрелом возрасте и не набирать лишний вес в молодости.
Фото: pravda.ru
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