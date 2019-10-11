В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

В Москве медики сделали операцию ребенку, который появился на свет с тремя ногами.

Хирурги детской городской больницы святого Владимира Департамента здравоохранения Москвы провели третью операцию.

Ребенок родился летом 2018 года. У мальчика было диагностировано несколько врожденных особенностей. У мальчика было диагностировано несколько врожденных особенностей. У него было три ноги, удвоение мочеполовой системы, а также не было анального отверстия.

Аномалии в развитии были выявлены еще до родов, во время УЗИ, но мать решила, что будет рожать. Роды прошли успешно.

В августе ребенку сделали первую операцию: ему удалили ногу, которая находилась между двух нормально расположенных ног.

Ребенок хорошо перенес операцию и его направили на реабилитацию. Реабилитация длилась пять месяцев.

В феврале урологи помогли решить проблему удвоения мочеполовой системы.

Самой важной для ребенка была третья операция. Медики провели вмешательство по устранению аноректального порока. Хирургическое вмешательство прошло успешно, последующее лечение ребенок будет проходить по месту жительства.

Через две недели мальчика будет четвертая операция.

Фото: yandex.ru

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