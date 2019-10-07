Врач назвал искривление ногтевой пластины одним из признаков рака

Врач Александр Мясников сообщил, что у онкологии есть явные признаки, которые можно заметить даже без прохождения сложных анализов. Об этом медик рассказал в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, врачи не просто так проводят полный осмотр тела пациента с подозрением на онкологию, а с целью выявить "факторы риска".

Например, Мясников утверждает, что симптомы рака желудка - это темные пигментные пятна в области подмышек, черный акантоз, зуд и сухость кожи. Эти же признаки могут свидетельствовать о наличии у пациента сахарного диабета, болезни гипофиза и гипотериоза. Еще одним явным признаком развития раковых клеток является изменение ногтевой пластины.

Врач назвал избыточный рост растительности на лице женщин симптомом рака яичников. О наличии в организме клеток, провоцирующих развитие опухолей, может говорить и плохое заживление ран.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о десяти заблуждений о злокачественной опухоли.

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