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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Россия теряет 8 млрд долларов в год из-за рака

Экономика print

В Скандинавском журнале общественного здоровья опубликованы результаты первого крупномасштабного исследования по анализу экономических потерь, связанных с преждевременной смертностью от онкологических заболеваний в России. В работе приняли участие ведущие российские и международные эксперты — представители ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова" Минздрава России, Университета Тампере (Финляндия), Международного агентства по изучению рака ВОЗ, Финского ракового регистра и других организаций.

Целью исследования была оценка экономических потерь при преждевременной смертности от онкологических заболеваний в России в период с 2001 до 2015 г., а также прогноз до 2030 г.

Согласно результатам исследования, общие ежегодные экономические потери из-за смертности от онкологических заболеваний составляют сейчас 0,24% от ежегодного ВВП России. По оценкам экспертов, к 2030 году этот показатель останется также на высоком уровне и составит 7,5 млрд. долларов США (0,14% от ВВП).

О том, как снизить смертность от онкологических заболеваний, "Правда.Ру" побеседовала с Антоном Барчуком, научным директором Ассоциации онкологов Северо-Запада, научным сотрудником ФГБУ "НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова" Минздрава России и Университета Тампере.

— Какова структура столь солидных экономических потерь от онкологических заболеваний?

— Восемь миллиардов долларов в год — это потери только от преждевременной смертности, когда люди умирают от онкологического заболевания раньше, чем если бы этого заболевания не было. Соответственно, они в какое-то время исключаются из экономики, из-за этого она несет потери, теряется часть валового внутреннего продукта. Сама цифра хоть и большая, но она мало о чем говорит. И нужно, конечно, смотреть в сравнении с другими странами, это возможно, если мы оперируем долями ВВП. И главная доля этих потерь приходится на рак легкого у мужчин и рак молочной железы у женщин, потому что самая высокая онкологическая заболеваемость и смертность происходят именно по этим причинам.

Также очень высокая доля среди этих потерь, которая к тому же растет в последнее время, — опухоль кишечника. Несмотря на то, что смертность немного снижается, общее число случаев в стране растет. Отдельно отмечается очень быстрый рост числа опухолей, связанных с вирусом папилломы человека, например, рака шейки матки: в России все больше молодых женщин умирает от него. И если в целом в стране отмечается положительная тенденция снижения смертности от онкологических заболеваний, то рак шейки матки как раз исключение, где смертность только увеличивается. И ровно здесь необходимо внедрять программы профилактики и скрининга.

— Насколько велики потери России в сравнении с другими странами?

— Потери сопоставимы, если мы берем в процентах от ВВП. У нас они составляют 0,24% ВВП, в США, например, 0,5%, где-то поменьше — порядка 0,1%. Мы находимся где-то посередине, но величины потерь сопоставимы.

Но если мы возьмем их в абсолютных цифрах, то, конечно, Европа и США теряют больше, потому что люди попросту больше зарабатывают. Соответственно, и государство теряет больше в денежном эквиваленте. Однако структура этих потерь различна: во многих странах не так выражена смертность от рака легкого, главной причиной которого является курение. Также в других странах не столь ярко выражен рост опухолей, связанных с вирусом папилломы человека, рак шейки матки.

— Потому что там уже делают прививки?

— Потому что там работает скрининг, система упреждающего поиска опухоли при отсутствии симптомов. Прививки начали делать не так давно. В некоторых странах мы, конечно, уже видим положительную динамику, но основной эффект будет достигнут только через несколько лет. Основная причина, почему сейчас во многих странах нет такого количества случаев рака шейки матки и смертей от него — это скрининг, который был запущен в 60-70-х годах, он доказал свою эффективность. У нас, к сожалению, это не так.

— Имеется ли практическое решение этой проблемы? Как правильно заниматься профилактикой онкологических заболеваний?

— Профилактика — это направление действий не сколько для отдельных людей, сколько для государства. Если мы говорим о борьбе с курением, то речь не идет о каких-то обязательствах со стороны граждан. Да, конечно, надо бросать курить, это все правильно, но основные задачи надо решать на государственном уровне: увеличение акцизов, ограничение продажи табака и его видимости в магазине, запрет на продажу молодым людям. Потому что когда люди начинают курить в молодости, они привыкают и уже не могут бросить с возрастом.

Самый эффективный способ борьбы с курением — повышение акцизов, это не требует больших затрат. Повышение может пугать с точки зрения того, что экономика потеряет какие-то деньги от продажи сигарет, но это не совсем так. Экономически такое действие может быть даже выгодным. Вот такие вопросы нужно обсуждать на уровне государства, воплощать в приказы и законы.

Если мы говорим об опухолях печени и сердца, связанных с вирусом папилломы человека, то необходимо проводить вакцинацию против гепатита В и вакцинацию против ВПЧ. Если вакцинация против гепатита В практикуется, то включение в национальный календарь вакцинации против вируса папилломы человека только обсуждается. Необходимо, чтобы подростки вакцинировались против этого вируса, поскольку он является причиной относительно большого числа опухолей.

А что касается отдельного человека, то существуют лишь какие-то очень общие рекомендации о том, что поможет снизить риск заболеть и умереть от рака. Они стандартны: вести здоровый образ жизни, отказаться от курения и алкоголя. Избегать следует не только активного, но и пассивного курения, то есть нахождения в местах, где люди курят.

Существует даже специальный европейский кодекс против рака, там двенадцать общих правил, их можно легко найти в Сети. Эти простые правила помогают предотвращать больше трети онкологических заболеваний

А если мы говорим о скрининге, это уже отдельная история. Потому что в такой программе одинаково важны и финансирование, и организация. Такие длительные проекты нельзя запустить за один год, потребуется 5-10 лет. Скрининг рака молочной железы, рака шейки матки, колоректального рака, рака легкого — вот это основные направления.

И, конечно, никто не отменял необходимость развития диагностики, лечения и своевременной терапии онкологических заболеваний. Например, если мы говорим о злокачественных образованиях кроветворной системы, то они в большинстве случаев излечимы, если используются современные методы, в том числе, лекарственной терапии. Но это верно и для других онкологических заболеваний. И паллиативная помощь, конечно, важный компонент. Казалось бы, она не предотвращает преждевременную смертность, но с экономической точки зрения она для государства выгодна, потому что правильно организованная паллиативная помощь не только повышает качество жизни больных, но и снижает затраты государства на их медицинское обслуживание, потому что будет меньше экстренной госпитализации.

Беседовала Лада Коротун

Фото превью: Global Look Press

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Темы здоровье антон барчук экономические потери онкологические заболевания
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