Российские врачи используют опыт рыб при лечении онкологии

В России разработают новые подходы в лечении онкологических заболеваний с использованием свойств глубоководной рыбы не болеть раком. Займутся этим минздрав, океанологи и РАН.

По словам главы министерства Вероники Скворцовой, в океане есть новые виды антибиотиков, которые являются, по сути, препаратами, альтернативными традиционным антибиотикам.

Она также отметила, что в Дальневосточном федеральном округе будут сформированы центры ядерной медицины.

Добавим, сегодня главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что основными факторами развития рака являются курение, употребление алкоголя и вирус папилломы человека.

Кроме того, рак могут вызывать такие химические вещества, как асбест или красители, а также чрезмерное употребление красного мяса.

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