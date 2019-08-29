Ученые раскрыли причину "неуязвимости" рака поджелудочной железы

Британские специалисты из Гарварда совместно с американскими коллегами из Бостонского университета и Пенсильванского университета выяснили, почему рак поджелудочной железы является одной из самых опасных форм онкологии.

Как уточняет портал MedicalХpress, только девять процентов пациентов выживают спустя пять лет после постановки диагноза. Главная причина этого заключается в том, что раковые клетки поджелудочной железы способны "вырываться из опухоли" и попадать в кровоток. Затем опухоль очень быстро распространяется в организме.

По словам ученых, злокачественные опухоли поджелудочной железы почти полностью лишены кровеносных сосудов. Это не позволяет лекарствам от рака достигать образования. Опухолевые клетки проникают в близлежащие кровеносные сосуды, разрушают выстилающие их эндотелиальные клетки и заменяют их опухолевой структурой, резюмируют специалисты.