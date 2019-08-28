Ученые признали пользу периодического голодания для похудения

Периодическое голодание продолжительностью до 36 часов способствует потере лишнего веса, понижает уровень холестерина в крови, а также улучшает работу сердца. К такому выводу пришли австралийские ученые.

Как уточняет издание The Times, специалисты провели исследование с участием 60 добровольцев, которых разделили на две группы. Первая группа питалась в привычном режиме, а участники второй - голодали в течение 36 часов.

В результате выяснилось, что добровольцы из второй группы сбросили некоторые количество килограммов, хотя никто из них не страдал ожирением. Голодание позволило замедлить темпы старения организма. При этом исследователи не обнаружили никаких побочных эффектов от подобной практики отказа от пищи.

"Практика привела к улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Произошло снижение артериального давления и маркеров воспаления - показателей, связанных с долголетием. Мы наблюдали за состоянием костей, иммунной системы и количеством эритроцитов в крови. Признаков каких-либо побочных явлений также выявлено не было", - отметил один из ученых.

Специалисты рекомендуют с осторожностью подходить к подобному виду голодания, а также проконсультироваться с врачами. Людям, которые болеют, такая практика противопоказана, поскольку дополнительная энергия для борьбы с вирусами поступает с пищей.

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